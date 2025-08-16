https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035719588.html

Дмитриев рассказал о развитии российско-американских отношений

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам саммита РФ-США заявил,...

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам саммита РФ-США заявил, что стороны продолжат отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал."И, безусловно, также, несмотря на значимое противодействие этому, мы продолжим отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

