Дмитриев рассказал о развитии российско-американских отношений
Дмитриев рассказал о развитии российско-американских отношений - РИА Новости, 16.08.2025
Дмитриев рассказал о развитии российско-американских отношений
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам саммита РФ-США заявил,...
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:03:00+03:00
2025-08-16T04:38:00+03:00
россия
в мире
аляска
кирилл дмитриев
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам саммита РФ-США заявил, что стороны продолжат отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал."И, безусловно, также, несмотря на значимое противодействие этому, мы продолжим отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
россия
аляска
