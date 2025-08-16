https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035719088.html

США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев

США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.08.2025

США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев

Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Безусловно, американская сторона хорошо принимала российскую сторону", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

