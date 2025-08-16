https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035719088.html
США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев
США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.08.2025
США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев
Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по...
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Безусловно, американская сторона хорошо принимала российскую сторону", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев
