04:00 16.08.2025 (обновлено: 04:04 16.08.2025)
США хорошо приняли российскую делегацию, заявил Дмитриев
аляска
сша
в мире
россия
кирилл дмитриев
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Безусловно, американская сторона хорошо принимала российскую сторону", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
аляска, сша, в мире, россия, кирилл дмитриев, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, США, В мире, Россия, Кирилл Дмитриев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американская сторона хорошо принимала российскую делегацию во время переговоров на Аляске, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, американская сторона хорошо принимала российскую сторону", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
АляскаСШАВ миреРоссияКирилл ДмитриевВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
