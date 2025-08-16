Рейтинг@Mail.ru
России и США предстоит решить несколько вопросов, заявил глава РФПИ
03:57 16.08.2025 (обновлено: 04:03 16.08.2025)
России и США предстоит решить несколько вопросов, заявил глава РФПИ
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России и США еще предстоит решить ряд вопросов, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Как говорили президенты, многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
России и США предстоит решить несколько вопросов, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России и США еще предстоит решить ряд вопросов, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Как говорили президенты, многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
