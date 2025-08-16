России и США предстоит решить несколько вопросов, заявил глава РФПИ

https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035718127.html

2025-08-16T03:57:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России и США еще предстоит решить ряд вопросов, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Как говорили президенты, многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

