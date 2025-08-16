https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035683955.html

Дмитриев прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на вопрос об атмосфере переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа словами "сейчас все узнаем".Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе. Дмитриев вышел к журналистам, ожидающим пресс-конференцию лидеров."Сейчас все услышим, сейчас все узнаем", - сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину Дмитриев, отвечая на вопрос об атмосфере переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

