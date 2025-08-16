Рейтинг@Mail.ru
01:34 16.08.2025
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа
россия
встреча путина и трампа на аляске
аляска
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на вопрос об атмосфере переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа словами "сейчас все узнаем".Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе. Дмитриев вышел к журналистам, ожидающим пресс-конференцию лидеров."Сейчас все услышим, сейчас все узнаем", - сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину Дмитриев, отвечая на вопрос об атмосфере переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия, встреча путина и трампа на аляске, аляска, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на вопрос об атмосфере переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа словами "сейчас все узнаем".
Ранее завершились переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе. Дмитриев вышел к журналистам, ожидающим пресс-конференцию лидеров.
"Сейчас все услышим, сейчас все узнаем", - сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину Дмитриев, отвечая на вопрос об атмосфере переговоров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Россия Встреча Путина и Трампа на Аляске Аляска США Кирилл Дмитриев Владимир Путин Дональд Трамп Российский фонд прямых инвестиций
 
 
