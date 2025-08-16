Дарчиев рассказал о процессе восстановления авиасообщения с США

https://ria.ru/20250816/darchiev-2035711189.html

Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США идет, но хотелось бы, чтобы он шел быстрее, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США идет, но хотелось бы, чтобы он шел быстрее, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев."Это процесс, процесс идет. Я бы хотел, чтобы он шел быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне", - сказал Дарчиев "Известиям".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>

