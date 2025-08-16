Рейтинг@Mail.ru
03:21 16.08.2025 (обновлено: 08:12 16.08.2025)
Дарчиев рассказал о процессе восстановления авиасообщения с США
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США идет, но хотелось бы, чтобы он шел быстрее, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев."Это процесс, процесс идет. Я бы хотел, чтобы он шел быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне", - сказал Дарчиев "Известиям".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США идет, но хотелось бы, чтобы он шел быстрее, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Это процесс, процесс идет. Я бы хотел, чтобы он шел быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне", - сказал Дарчиев "Известиям".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>
Посол России рассказал, что страна готова восстановить авиасообщение с США
