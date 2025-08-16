В центре Дамаска произошел взрыв

https://ria.ru/20250816/damask-2035830510.html

БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в центре Дамаска в районе Маззе, передает сирийское государственное агентство SANA. "Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы", - пишет агентство. По предварительным данным, опубликованным сирийской газетой Al-Watan, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги.

