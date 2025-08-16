https://ria.ru/20250816/chukotka-2035759143.html

Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе

Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе - РИА Новости, 16.08.2025

Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе

Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:02:00+03:00

2025-08-16T11:02:00+03:00

2025-08-16T11:02:00+03:00

чукотка

россия

сша

владислав кузнецов

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035747150_0:98:3133:1861_1920x0_80_0_0_ca5c851b47613c8a041fd05622290837.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет - четвертое место в ДФО", - доложил Кузнецов Путину.

https://ria.ru/20250816/chukotka-2035758754.html

чукотка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чукотка, россия, сша, владислав кузнецов, владимир путин, экономика