Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе - РИА Новости, 16.08.2025
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
16.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет - четвертое место в ДФО", - доложил Кузнецов Путину.
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
