Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
11:02 16.08.2025
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе
чукотка
россия
сша
владислав кузнецов
владимир путин
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет - четвертое место в ДФО", - доложил Кузнецов Путину.
чукотка, россия, сша, владислав кузнецов, владимир путин, экономика
Чукотка, Россия, США, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Экономика
Глава Чукотки рассказал Путину об экономической ситуации в регионе

Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анадыре
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Добыча полезных ископаемых растет на Чукотке, кроме того, в регионе растет количество субъектов МСП, сообщил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
После визита в США президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
"У нас по промышленному производству второе место в ДФО, по инвестициям в основной капитал четвертое место в ДФО. У нас растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По розничной торговле мы занимаем первое место в ДФО… Добыча полезных ископаемых у нас тоже растет - четвертое место в ДФО", - доложил Кузнецов Путину.
Рабочая встреча Путина с губернатором Чукотки Кузнецовым - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Глава Чукотки доложил Путину о росте ВВП региона
10:58
 
Чукотка Россия США Владислав Кузнецов Владимир Путин Экономика
 
 
