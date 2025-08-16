https://ria.ru/20250816/chukotka-2035758754.html

Глава Чукотки доложил Путину о росте ВВП региона

Внутренний валовый продукт Чукотки вырос на 18,7%, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Внутренний валовый продукт Чукотки вырос на 18,7%, доложил глава региона Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После участия в саммите в США на Аляске президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным доложил о социальном развитии округа и экономических показателях… Внутренний валовый продукт региона вырос на 18,7%. У нас одни из самых низких в стране показателей безработицы", - написал Кузнецов по итогам встречи в своем Telegram-канале.

