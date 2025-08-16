https://ria.ru/20250816/chp-2035734183.html
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину - РИА Новости, 16.08.2025
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину
Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 16.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле", - заявил Шульга. По его словам, несмотря на оказанную пострадавшему медицинскую помощь, мужчина скончался в скорой помощи по пути в больницу. "К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД… По одной из отрабатываемых полицией и СК версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. За совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. В управлениях МВД и СК отметили, что личность предполагаемого фигуранта установлена, правоохранители его ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.
