Рейтинг@Mail.ru
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/chp-2035734183.html
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину - РИА Новости, 16.08.2025
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину
Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T06:06:00+03:00
2025-08-16T06:06:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле", - заявил Шульга. По его словам, несмотря на оказанную пострадавшему медицинскую помощь, мужчина скончался в скорой помощи по пути в больницу. "К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД… По одной из отрабатываемых полицией и СК версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. За совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. В управлениях МВД и СК отметили, что личность предполагаемого фигуранта установлена, правоохранители его ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20250808/ubiystvo-2034067820.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину

Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля и нанес ножевые ранения мужчине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле", - заявил Шульга.
По его словам, несмотря на оказанную пострадавшему медицинскую помощь, мужчина скончался в скорой помощи по пути в больницу.
"К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД… По одной из отрабатываемых полицией и СК версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. За совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В управлениях МВД и СК отметили, что личность предполагаемого фигуранта установлена, правоохранители его ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
8 августа, 07:21
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала