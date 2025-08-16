Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке - РИА Новости, 16.08.2025
04:58 16.08.2025
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке - РИА Новости, 16.08.2025
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке
Суд отправил одного фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщает прокуратура... РИА Новости, 16.08.2025
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Суд отправил одного фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья. В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, состояние одного из них удалось стабилизировать. В пятницу были задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. "Избрана мера пресечения в отношении производителя работ при групповом несчастном случае на ТЭЦ-2. С учетом позиции прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, при производстве высотных строительных работ произошло обрушение кирпичной стены на дымовой трубе Владивостокской ТЭЦ-2.
владивосток
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Владивосток
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о ЧП на ТЭЦ во Владивостоке

Фигуранта дела о ЧП на Владивостокской ТЭЦ-2 отправили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Суд отправил одного фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья.
В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, состояние одного из них удалось стабилизировать. В пятницу были задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2.
"Избрана мера пресечения в отношении производителя работ при групповом несчастном случае на ТЭЦ-2. С учетом позиции прокурора суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, при производстве высотных строительных работ произошло обрушение кирпичной стены на дымовой трубе Владивостокской ТЭЦ-2.
