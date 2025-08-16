Рейтинг@Mail.ru
Глава Самарской области посетил Чечню с официальным визитом - РИА Новости, 16.08.2025
21:52 16.08.2025
Глава Самарской области посетил Чечню с официальным визитом
Глава Самарской области посетил Чечню с официальным визитом
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Чечню с официальным визитом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.08.2025
ГРОЗНЫЙ, 16 авг— РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Чечню с официальным визитом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьёй мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева... В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина... В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Федорищев также ознакомился с деятельностью ПАО "Чеченавто" в Аргуне, рассказал глава региона, здесь ему представили производственные мощности предприятия, где выпускается багги "Чаборз". "Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы, и принял приглашение посетить Самарскую область", - добавил Кадыров. Он также выразил уверенность, что взаимодействие Чечни и Самарской области будет способствовать укреплению связей и реализации совместных инициатив "во благо России".
Глава Самарской области посетил Чечню с официальным визитом

Кадыров сообщил, что глава Самарской области Федорищев посетил Чечню

ГРОЗНЫЙ, 16 авг— РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Чечню с официальным визитом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьёй мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева... В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина... В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Федорищев также ознакомился с деятельностью ПАО "Чеченавто" в Аргуне, рассказал глава региона, здесь ему представили производственные мощности предприятия, где выпускается багги "Чаборз".
"Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы, и принял приглашение посетить Самарскую область", - добавил Кадыров. Он также выразил уверенность, что взаимодействие Чечни и Самарской области будет способствовать укреплению связей и реализации совместных инициатив "во благо России".
8 августа, 21:06
