Глава Самарской области посетил Чечню с официальным визитом
ГРОЗНЫЙ, 16 авг— РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Чечню с официальным визитом, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьёй мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева... В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина... В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Федорищев также ознакомился с деятельностью ПАО "Чеченавто" в Аргуне, рассказал глава региона, здесь ему представили производственные мощности предприятия, где выпускается багги "Чаборз". "Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы, и принял приглашение посетить Самарскую область", - добавил Кадыров. Он также выразил уверенность, что взаимодействие Чечни и Самарской области будет способствовать укреплению связей и реализации совместных инициатив "во благо России".
