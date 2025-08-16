https://ria.ru/20250816/bpla-2035836937.html

ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами

ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 16.08.2025

ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T23:20:00+03:00

2025-08-16T23:20:00+03:00

2025-08-16T23:33:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны."С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035788486.html

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, белгородская область, курская область