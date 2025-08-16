https://ria.ru/20250816/bpla-2035836937.html
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 16.08.2025
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:20:00+03:00
2025-08-16T23:20:00+03:00
2025-08-16T23:33:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны."С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035788486.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Курская область
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над регионами России