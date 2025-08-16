Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 16.08.2025 (обновлено: 23:33 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/bpla-2035836937.html
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 16.08.2025
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:20:00+03:00
2025-08-16T23:33:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны."С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035788486.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Курская область
ПВО уничтожила четыре БПЛА над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России, сообщило в субботу российское Минобороны.
"С 22.20 до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Орловской области. Воздушные цели наблюдаются еще над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.
Бронетранспортер International Maxx Pro - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины
Вчера, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала