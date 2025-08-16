Над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ

https://ria.ru/20250816/bpla-2035822580.html

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ в субботу."Шестнадцатого августа около 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

