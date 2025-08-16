https://ria.ru/20250816/bpla-2035822580.html
Над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
безопасность
воронежская область
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ в субботу."Шестнадцатого августа около 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
воронежская область
россия
Безопасность, Воронежская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
