В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Информация о последствиях на земле будет уточняться.

