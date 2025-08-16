Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 16.08.2025 (обновлено: 05:58 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/bpla-2035732872.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 16.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:50:00+03:00
2025-08-16T05:58:00+03:00
ростовская область
специальная военная операция на украине
миллеровский район
миллерово
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Информация о последствиях на земле будет уточняться.
https://ria.ru/20250816/chasovyar-1981337707.html
ростовская область
миллеровский район
миллерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, миллеровский район, миллерово, юрий слюсарь , происшествия
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Миллеровский район, Миллерово, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь
"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Информация о последствиях на земле будет уточняться.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМиллеровский районМиллеровоЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала