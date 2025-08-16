https://ria.ru/20250816/bpla-2035732872.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 16.08.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА также в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Информация о последствиях на земле будет уточняться.
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
