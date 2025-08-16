Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников

https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035771112.html
Российская ПВО уничтожила еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Шестнадцатого августа с 10.20 до 11.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
МО РФ: ПВО с 10:20 до 11:35 мск уничтожила 5 БПЛА ВСУ над Белгородской областью