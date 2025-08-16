https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035771112.html

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2025

Над Белгородской областью сбили пять украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:48:00+03:00

2025-08-16T12:48:00+03:00

2025-08-16T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Шестнадцатого августа с 10.20 до 11.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность