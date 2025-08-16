https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035667659.html
ПВО за час сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью
ПВО за час сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью - РИА Новости, 16.08.2025
ПВО за час сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью
Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:11:00+03:00
2025-08-16T00:11:00+03:00
2025-08-16T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого августа с 22.55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/donetsk-2035657051.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за час сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью
Минобороны: силы ПВО за час сбили четыре украинских БПЛА над Ростовской областью