ПВО за час сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого августа с 22.55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

