https://ria.ru/20250816/belorussiya-2035782188.html

В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах

В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах - РИА Новости, 16.08.2025

В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах

Противовоздушная оборона Белоруссии фиксирует на западных рубежах огромное количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в этом году было более 800... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:17:00+03:00

2025-08-16T14:17:00+03:00

2025-08-16T14:47:00+03:00

в мире

белоруссия

министерство обороны белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d4fc09c0b2dc6a937864688063aff94.jpg

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии фиксирует на западных рубежах огромное количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в этом году было более 800 нарушений правил использования воздушного пространства, в том числе 300 нарушений госграницы, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович журналистам на торжественном мероприятии по случаю Дня Военно-воздушных сил."Военно-политические условия, которые мы сейчас наблюдаем, непростые. То, что у нас сейчас на западных рубежах, наш вид (ПВО - ред.) фиксирует огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации. Небольшие цифры могу привести: более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны", - цитирует слова командующего Telegram-канал министерства обороны.По словам Лукьяновича, в основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.

https://ria.ru/20250813/belta-2035006064.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии