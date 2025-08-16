Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах
14:17 16.08.2025 (обновлено: 14:47 16.08.2025)
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии фиксирует на западных рубежах огромное количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в этом году было более 800 нарушений правил использования воздушного пространства, в том числе 300 нарушений госграницы, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович журналистам на торжественном мероприятии по случаю Дня Военно-воздушных сил."Военно-политические условия, которые мы сейчас наблюдаем, непростые. То, что у нас сейчас на западных рубежах, наш вид (ПВО - ред.) фиксирует огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации. Небольшие цифры могу привести: более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны", - цитирует слова командующего Telegram-канал министерства обороны.По словам Лукьяновича, в основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.
белоруссия
в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии фиксирует на западных рубежах огромное количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в этом году было более 800 нарушений правил использования воздушного пространства, в том числе 300 нарушений госграницы, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович журналистам на торжественном мероприятии по случаю Дня Военно-воздушных сил.
"Военно-политические условия, которые мы сейчас наблюдаем, непростые. То, что у нас сейчас на западных рубежах, наш вид (ПВО - ред.) фиксирует огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации. Небольшие цифры могу привести: более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны", - цитирует слова командующего Telegram-канал министерства обороны.
По словам Лукьяновича, в основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
13 августа, 13:52
 
