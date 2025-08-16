https://ria.ru/20250816/belorussija-2035781277.html
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2, сообщил журналистам командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович. "Наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших самолетов Су-30СМ2. Также мы получили 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре самолета Су-30СМ2", - сказал Лукьянович.По его словам, это говорит о внимании, которое уделяют авиации руководство министерства обороны и глава государства, не раз подчеркивавший, что в современных условиях роль этого рода войск растет.Как сообщил Telegram-канал министерства обороны, Лукьянович отметил, что белорусские авиаторы надежно обеспечивают безопасность страны в воздушном пространстве."Авиация несет боевое дежурство. Круглосуточно мы адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые наблюдаем в воздушном пространстве, для того, чтобы обеспечить мирное небо в нашей стране", - подчеркнул Лукьянович.
