Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2 - РИА Новости, 16.08.2025
14:12 16.08.2025 (обновлено: 14:43 16.08.2025)
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2 - РИА Новости, 16.08.2025
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2, сообщил журналистам командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны... РИА Новости, 16.08.2025
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2, сообщил журналистам командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович. "Наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших самолетов Су-30СМ2. Также мы получили 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре самолета Су-30СМ2", - сказал Лукьянович.По его словам, это говорит о внимании, которое уделяют авиации руководство министерства обороны и глава государства, не раз подчеркивавший, что в современных условиях роль этого рода войск растет.Как сообщил Telegram-канал министерства обороны, Лукьянович отметил, что белорусские авиаторы надежно обеспечивают безопасность страны в воздушном пространстве."Авиация несет боевое дежурство. Круглосуточно мы адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые наблюдаем в воздушном пространстве, для того, чтобы обеспечить мирное небо в нашей стране", - подчеркнул Лукьянович.
Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2

Лукьянович: Белоруссия в этом году получит еще четыре истребителя Су-30СМ2

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белоруссия в этом году получит еще четыре самолета Су-30СМ2, сообщил журналистам командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович.
"Наш парк постоянно пополняется. Буквально два дня назад мы получили очередную партию новейших самолетов Су-30СМ2. Также мы получили 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М. И в этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще четыре самолета Су-30СМ2", - сказал Лукьянович.
По его словам, это говорит о внимании, которое уделяют авиации руководство министерства обороны и глава государства, не раз подчеркивавший, что в современных условиях роль этого рода войск растет.
Как сообщил Telegram-канал министерства обороны, Лукьянович отметил, что белорусские авиаторы надежно обеспечивают безопасность страны в воздушном пространстве.
"Авиация несет боевое дежурство. Круглосуточно мы адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые наблюдаем в воздушном пространстве, для того, чтобы обеспечить мирное небо в нашей стране", - подчеркнул Лукьянович.
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2
