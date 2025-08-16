https://ria.ru/20250816/belgorod-2035778556.html

В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ

В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025

В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T13:52:00+03:00

2025-08-16T13:52:00+03:00

2025-08-16T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035779220_0:279:912:792_1920x0_80_0_0_9bd5e8ebd530e55c7af40d7f56fc0c38.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника... Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что первого пострадавшего бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, на месте повреждены четыре автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.Уточняется, что вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, отметил губернатор. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады еще четырех многоквартирных домов и социального объекта, два автомобиля получили повреждения, задето здание на территории спортивного объекта."Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035762213.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков