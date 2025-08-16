https://ria.ru/20250816/belgorod-2035778556.html
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:52:00+03:00
2025-08-16T13:52:00+03:00
2025-08-16T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035779220_0:279:912:792_1920x0_80_0_0_9bd5e8ebd530e55c7af40d7f56fc0c38.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника... Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что первого пострадавшего бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, на месте повреждены четыре автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.Уточняется, что вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, отметил губернатор. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады еще четырех многоквартирных домов и социального объекта, два автомобиля получили повреждения, задето здание на территории спортивного объекта."Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035762213.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035779220_0:142:912:826_1920x0_80_0_0_9a73d3290e7332ef48ce386b378f2cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
Гладков: два мирных жителя Белгорода пострадали при детонации украинских БПЛА
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ
продолжают удары по Белгороду
. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника... Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что первого пострадавшего бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, на месте повреждены четыре автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.
Уточняется, что вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, отметил губернатор. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады еще четырех многоквартирных домов и социального объекта, два автомобиля получили повреждения, задето здание на территории спортивного объекта.
"Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.