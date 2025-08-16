Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 16.08.2025 (обновлено: 14:09 16.08.2025)
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника... Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что первого пострадавшего бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, на месте повреждены четыре автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.Уточняется, что вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, отметил губернатор. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады еще четырех многоквартирных домов и социального объекта, два автомобиля получили повреждения, задето здание на территории спортивного объекта."Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
В Белгороде два мирных жителя пострадали из-за детонации дронов ВСУ

Гладков: два мирных жителя Белгорода пострадали при детонации украинских БПЛА

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотников ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника... Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что первого пострадавшего бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, на месте повреждены четыре автомобиля. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.
Уточняется, что вследствие атак еще двух беспилотников повреждены частный и многоквартирный дома. Пятый беспилотник сдетонировал в припаркованную ГАЗель - у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов, отметил губернатор. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады еще четырех многоквартирных домов и социального объекта, два автомобиля получили повреждения, задето здание на территории спортивного объекта.
"Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
