Популярная певица внезапно умерла незадолго до концерта

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Японская певица и актриса Томо Сакураи умерла в возрасте 53-х лет из-за онкологического заболевания незадолго до своего концерта, пишет японский портал Sponichi со ссылкой на источники."Томо Сакураи была экстренно госпитализирована 4 августа. К сожалению, ее состояние не улучшилось, и 13 августа она скончалась. Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни", — сообщили родные артистки.В материале отмечается, что у певицы 17 августа был запланирован концерт, который она ранее отменила в связи с плохим самочувствием.Томо Сакураи родилась 10 сентября 1971 года в Тибе. Она прославилась как актриса, певица и артистка дубляжа. В начале карьеры Сакураи участвовала в айдол-группе Lemon Angel. Певица также выпустила несколько сольных альбомов. Фильмография актрисы включает 37 проектов, в том числе "Фатальная ярость", "Покемон", "Навсегда мой Санта", "Девичья сила", "Атака титанов" и другие

