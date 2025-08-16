Рейтинг@Mail.ru
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО - РИА Новости, 16.08.2025
09:01 16.08.2025 (обновлено: 09:34 16.08.2025)
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО - РИА Новости, 16.08.2025
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО
Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым."Владислав Гариевич, добрый день, рад вас видеть, как дела? С чего хотели бы начать?" - обратился к губернатору в начале встречи Путин.Путин в ходе встречи с Кузнецовым, в частности, обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства на Чукотке. А также обратил внимание на необходимость прокладки кабельного интернета в регионе.Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО

Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО Кузнецовым

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.
"Владислав Гариевич, добрый день, рад вас видеть, как дела? С чего хотели бы начать?" - обратился к губернатору в начале встречи Путин.
Путин в ходе встречи с Кузнецовым, в частности, обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства на Чукотке. А также обратил внимание на необходимость прокладки кабельного интернета в регионе.
Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
