Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского АО

Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Анадыре встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым."Владислав Гариевич, добрый день, рад вас видеть, как дела? С чего хотели бы начать?" - обратился к губернатору в начале встречи Путин.Путин в ходе встречи с Кузнецовым, в частности, обратил внимание на небольшое снижение сельхозпроизводства на Чукотке. А также обратил внимание на необходимость прокладки кабельного интернета в регионе.Путин прилетел на Чукотку после визита на Аляску, где он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

