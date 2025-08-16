https://ria.ru/20250816/alyaska-2035776978.html

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа.

Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

