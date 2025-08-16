https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

Трамп добился своего на Аляске

Старый анекдот про "вам шашечки или ехать?" утверждает превосходство внутреннего над внешним. И наверное, большинство людей согласятся, что главное —... РИА Новости, 16.08.2025

Старый анекдот про "вам шашечки или ехать?" утверждает превосходство внутреннего над внешним. И наверное, большинство людей согласятся, что главное — содержание, а форма вторична. Однако будут в этом не вполне правы.Зачастую форма ничуть не менее важна содержания. Прошедшие российско-американские переговоры на высшем уровне являются тому ярким доказательством. С точки зрения результата прорыва в ходе разговора двух президентов не произошло. Как сформулировал Дональд Трамп: "Сделки пока нет". Но одновременно с этим невозможно переоценить значимость события, и львиную долю этой значимости обеспечил именно формат мероприятия.Складывается впечатление, что в последние годы Запад вообще и США в частности просто забыли, что такое высокий стиль большой политики. Какие-то убогие междусобойчики в антураже школьного актового зала, разговоры лидеров великих держав в кулуарах на приставных стульях, шушуканье и мелкое интриганство. Правда, скорее всего, упрощение, вульгаризация и опошление стиля западной политики напрямую связано с измельчанием европейских и американских лидеров, а это — в свою очередь — непосредственно и самым прямым образом влияет на существо их решений и действий.Над стремлением Дональда Трампа возродить высокий стиль американской политики — будь то проведение военного парада на 4 июля или строительство бального зала в Белом доме — частенько иронизируют. И напрасно. Потому что между формой и содержанием в мировой политике — как и в бизнесе — существует неразрывная взаимосвязь. И американский президент как опытнейший предприниматель, это прекрасно понимает.Сегодня ночью мир увидел возрождение высокого стиля международной политики в исполнении двух сверхдержав. Это было красиво, элегантно и значительно — не только внешне, но и по существу.Когда встречаются две равных и равноправных силы, пусть даже их разделяют многочисленные и обширные разногласия, сама форма их встречи и общения влияет на суть происходящего: ответственность, чувство долга, понимание масштабности происходящего, взаимное уважение, готовность услышать другую сторону и двигаться навстречу друг другу, несмотря на все сохраняющиеся противоречия.Нынешнее противостояние России с Западом обычно сравнивают с холодной войной в самых жестких ее фазах. Однако невозможно не заметить колоссальную разницу в подходах. За последние тридцать лет Запад настолько застрял в восприятии себя как вершины человеческой цивилизации и самой могущественной силы на планете, что это неизбежно сказалось на его отношении к остальному миру. Вассалы и слаборазвитые туземцы, которым можно приказать, а если вдруг те каким-то чудом не подчинятся приказу — разбомбить в назидание остальным.Собственно, в этом же и заключается корень происходящих процессов в мире, поскольку по обе стороны Атлантики вдруг выяснили, что и приказам прекратили подчиняться, и бомбежки перестали приносить желаемые результаты, и сами "туземцы" регулярно весьма болезненно отвечают.Трамп отбросил эти переставшие работать и откровенно глупые клише — и вернулся к основам, где величие державы обеспечивается на только ее достижениями и успехами, но и силой оппонентов. Принижение геополитического конкурента — очень опасный путь в никуда, а вот принятие его как равного, готовность обсуждать и искать решения существующих проблем — способ двигаться вперед. Вместе. В этом процессе дипломатические церемонии и ритуалы — от сопровождения истребителями самолета гостя до встречи на красной дорожке — являются неотъемлемой составляющей общения партнеров.История сохранила интереснейшие свидетельства общения и взаимодействия советских и американских руководителей, которые, с одной стороны, жестко противостояли друг другу, отстаивая интересы своих стран, а с другой — с огромным взаимным интересом и уважением общались друг с другом.Сегодня ночью мир увидел, как российский и американский лидеры возродили эту традицию, этот вайб. Вайб холодной войны в самом лучшем его смысле.

