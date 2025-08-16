https://ria.ru/20250816/alyaska-2035671937.html
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа несет исторический характер, написал Белый дом в социальной сети X. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:45:00+03:00
2025-08-16T00:45:00+03:00
2025-08-16T00:50:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035645537_138:108:2997:1716_1920x0_80_0_0_bc7152e613ab2320055077487ff2fa1f.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа несет исторический характер, написал Белый дом в социальной сети X.“Историческая”, — говорится в подписи к фотографии с двумя лидерами в аэропорту.Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035645537_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1062a0a7deeb01e280e39340e2d9e04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической