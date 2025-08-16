Рейтинг@Mail.ru
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
00:45 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа несет исторический характер, написал Белый дом в социальной сети X.“Историческая”, — говорится в подписи к фотографии с двумя лидерами в аэропорту.Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа несет исторический характер, написал Белый дом в социальной сети X.
“Историческая”, — говорится в подписи к фотографии с двумя лидерами в аэропорту.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
