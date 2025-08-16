https://ria.ru/20250816/aktsii-2035781445.html

Эксперты предположили, как рынок акций отреагирует на встречу на Аляске

Эксперты предположили, как рынок акций отреагирует на встречу на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперты предположили, как рынок акций отреагирует на встречу на Аляске

Российский рынок акций в начале следующей недели отреагирует умеренным снижением на итоги саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:12:00+03:00

2025-08-16T14:12:00+03:00

2025-08-16T14:12:00+03:00

экономика

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

московская биржа

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101909/95/1019099575_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_6dc981c34d4bc6a924d0ceddd23f4264.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале следующей недели отреагирует умеренным снижением на итоги саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "После встречи нет негатива, высказанного вслух, нет обострения и по санкциям. Это ограничивает потенциал падения. По мере разъяснения деталей саммита рынок акций будет реагировать и дальше. К понедельнику ситуация стабилизируется", - рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. В ходе сессии выходного дня рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) демонстрирует снижение чуть больше 2%. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. Как и ожидалось рынок начал с падения на фоне отсутствия деталей по содержанию переговоров, добавил Свириденко. В целом, учитывая итоги переговоров, реакция рынка ожидаема, считает старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков. Что ждет рынок "На наш взгляд, в понедельник рынок также будет во власти коррекции. Вероятнее всего, наихудшую динамику могут показывать акции, которые потенциально могли бы выиграть от совместных проектов РФ-США или от частичного снятия санкций, о чем пока ничего не сказано. Мы полагаем, что коррекция в акциях будет умеренной", - рассказал Рябков. "Без учета выходных дней (а они на бирже технически считаются дополнительной сессией понедельника) биржа откроется в красной зоне, падение составит 1,5-2 процента - не более, если никто из участников переговоров не сделает каких-либо судьбоносных решений. На рынке просто сдувается пузырь чрезмерных завышенных ожиданий от переговоров", - пояснил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Вадим Ковригин. "Дальше реакция рынка будет меняться от встречи к встрече. Пока ждем новостей о возможном визите Трампа в Россию или даже о трехстороннней встрече с участием президента Зеленского" ,- отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Любые такие новости о самом факте встречи рынком будут восприниматься позитивно, а дальше все зависит от их итогов, заключил эксперт.

https://ria.ru/20250815/zoloto-2035468112.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, московская биржа, рэу имени г. в. плеханова, встреча путина и трампа на аляске