В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 16.08.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный.
