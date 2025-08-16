https://ria.ru/20250816/aeroport-2035790441.html

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

