В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 16.08.2025
15:35 16.08.2025 (обновлено: 15:44 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/aeroport-2035790441.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:35:00+03:00
2025-08-16T15:44:00+03:00
владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный.
владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный.
ВладикавказГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
