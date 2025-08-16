Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/aeroflot-2035744482.html
"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя
"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя - РИА Новости, 16.08.2025
"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя
"Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:53:00+03:00
2025-08-16T08:53:00+03:00
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
хакерская атака на "аэрофлот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в пятницу РИА Новости передавали, что веб-приложение компании работает со сбоями. "Аэрофлот приступил к тестированию работы личного кабинета "Аэрофлот Бонус". О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время дополнительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы. РИА Новости 15 августа стало известно, что работа личного кабинета была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем " Аэрофлота ", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем " Аэрофлота " была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250731/aeroflot-2032628220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), хакерская атака на "аэрофлот"
Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Хакерская атака на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя

"Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета после кибератаки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее в пятницу РИА Новости передавали, что веб-приложение компании работает со сбоями.
"Аэрофлот приступил к тестированию работы личного кабинета "Аэрофлот Бонус". О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время дополнительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
РИА Новости 15 августа стало известно, что работа личного кабинета была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем " Аэрофлота ", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем " Аэрофлота " была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"
31 июля, 15:10
 
РоссияАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Хакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала