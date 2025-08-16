https://ria.ru/20250816/aeroflot-2035744482.html

"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя

"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя - РИА Новости, 16.08.2025

"Аэрофлот" начал тестировать работу личного кабинета после массового сбоя

"Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T08:53:00+03:00

2025-08-16T08:53:00+03:00

2025-08-16T08:53:00+03:00

россия

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

хакерская атака на "аэрофлот"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" приступил к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после массового сбоя информационных систем 28 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в пятницу РИА Новости передавали, что веб-приложение компании работает со сбоями. "Аэрофлот приступил к тестированию работы личного кабинета "Аэрофлот Бонус". О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время дополнительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы. РИА Новости 15 августа стало известно, что работа личного кабинета была восстановлена после кибератаки, все мили пассажиров сохранились. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем " Аэрофлота ", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем " Аэрофлота " была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://ria.ru/20250731/aeroflot-2032628220.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), хакерская атака на "аэрофлот"