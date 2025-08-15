https://ria.ru/20250815/zhivotnye-2035431893.html

Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Кроноцкого заповедника зафиксировали, что животные успешно адаптировались к пеплопадам при извержении вулкана Крашенинникова, сообщили в пресс-службе резервата. "Диким северным оленям, медведям и куликам-ягодникам пепел от Крашенинникова не помеха. Несмотря на три пеплопада, животные спокойно кормятся поспевшими ягодами", — рассказали в заповеднике. Специалисты отмечают, что медведи, кулики-ягодники, северные олени и лоси продолжают питаться шикшей, жимолостью, голубикой и брусникой, несмотря на выбросы вулканического пепла. "Минеральная составляющая у камчатских животных в пище всегда велика: песок, грунт все время попадают в их организм с едой", — пояснили зоологи.Ученые подчеркивают, что нынешняя ситуация благоприятнее, чем во время извержения вулкана Кизимен в 2010 году, когда плотный слой пепла на пастбищах привел к гибели многих северных оленей от голода. Но сейчас их популяция восстанавливается и насчитывает около 800 особей. В заповеднике надеются, что извержение не усилится до зимы, когда пепел может создать проблемы для животных. С 2024 года здесь реализуется трехлетний проект по сохранению диких северных оленей при поддержке благотворительного фонда.

