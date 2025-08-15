Рейтинг@Mail.ru
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам
06:34 15.08.2025 (обновлено: 15:03 15.08.2025)
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам - РИА Новости, 15.08.2025
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам
Ученые Кроноцкого заповедника зафиксировали, что животные успешно адаптировались к пеплопадам при извержении вулкана Крашенинникова, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Кроноцкого заповедника зафиксировали, что животные успешно адаптировались к пеплопадам при извержении вулкана Крашенинникова, сообщили в пресс-службе резервата. "Диким северным оленям, медведям и куликам-ягодникам пепел от Крашенинникова не помеха. Несмотря на три пеплопада, животные спокойно кормятся поспевшими ягодами", — рассказали в заповеднике. Специалисты отмечают, что медведи, кулики-ягодники, северные олени и лоси продолжают питаться шикшей, жимолостью, голубикой и брусникой, несмотря на выбросы вулканического пепла. &quot;Минеральная составляющая у камчатских животных в пище всегда велика: песок, грунт все время попадают в их организм с едой&quot;, — пояснили зоологи.Ученые подчеркивают, что нынешняя ситуация благоприятнее, чем во время извержения вулкана Кизимен в 2010 году, когда плотный слой пепла на пастбищах привел к гибели многих северных оленей от голода. Но сейчас их популяция восстанавливается и насчитывает около 800 особей. В заповеднике надеются, что извержение не усилится до зимы, когда пепел может создать проблемы для животных. С 2024 года здесь реализуется трехлетний проект по сохранению диких северных оленей при поддержке благотворительного фонда.
Животные в Кроноцком заповеднике смогли адаптироваться к пеплопадам

Пеплопады от вулкана Крашенинникова не повредили фауне Кроноцкого заповедника

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Кроноцкого заповедника зафиксировали, что животные успешно адаптировались к пеплопадам при извержении вулкана Крашенинникова, сообщили в пресс-службе резервата.
"Диким северным оленям, медведям и куликам-ягодникам пепел от Крашенинникова не помеха. Несмотря на три пеплопада, животные спокойно кормятся поспевшими ягодами", — рассказали в заповеднике.
Популяция краснокнижных ластоногих в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Камчатке выросла численность краснокнижных тюленей
7 августа, 10:20
Специалисты отмечают, что медведи, кулики-ягодники, северные олени и лоси продолжают питаться шикшей, жимолостью, голубикой и брусникой, несмотря на выбросы вулканического пепла.
"Минеральная составляющая у камчатских животных в пище всегда велика: песок, грунт все время попадают в их организм с едой", — пояснили зоологи.

Ученые подчеркивают, что нынешняя ситуация благоприятнее, чем во время извержения вулкана Кизимен в 2010 году, когда плотный слой пепла на пастбищах привел к гибели многих северных оленей от голода. Но сейчас их популяция восстанавливается и насчитывает около 800 особей.
В заповеднике надеются, что извержение не усилится до зимы, когда пепел может создать проблемы для животных. С 2024 года здесь реализуется трехлетний проект по сохранению диких северных оленей при поддержке благотворительного фонда.
Бежевый медвежонок в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок
25 июля, 03:43
 
