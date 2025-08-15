Рейтинг@Mail.ru
09:34 15.08.2025 (обновлено: 10:30 15.08.2025)
Киргизия не помогает России в обходе санкций, заявил Жапаров
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг — РИА Новости. Бишкек не помогает Москве обходить санкции, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. "С нашей стороны нет ни одного факта поставок в Россию санкционных товаров в обход санкций. Если страны, обвиняющие нас, имеют доказательства — пусть предъявят их нам напрямую. Такого вопроса нет. Напротив, есть факты, что сами страны, которые ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов. Об этом регулярно сообщают ваши же коллеги в различных международных СМИ", — сказал он в интервью "Кабар".Журналист госагентства упомянул публикации в западных СМИ, в которых утверждается, что в схемах с обходом ограничений в Киргизии якобы может быть замешан молдавский политик и бизнесмен Илан Шор."Если Илан Шор, Илон Маск или кто-то еще хочет приехать в нашу страну и вести бизнес — пусть приезжают. Не нужно делать из этого трагедии. Мы проводим многополярную политику и готовы сотрудничать со всеми. Эта политика не изменится и впредь. Кто бы ни захотел приехать в нашу страну и внести экономический вклад — пусть приезжает", — отметил Жапаров.По его словам, Бишкек готов к экономическому сотрудничеству со всеми, политическую же сторону будет взвешивать очень тщательно.
Садыр Жапаров
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Садыр Жапаров. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг — РИА Новости. Бишкек не помогает Москве обходить санкции, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"С нашей стороны нет ни одного факта поставок в Россию санкционных товаров в обход санкций. Если страны, обвиняющие нас, имеют доказательства — пусть предъявят их нам напрямую. Такого вопроса нет. Напротив, есть факты, что сами страны, которые ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов. Об этом регулярно сообщают ваши же коллеги в различных международных СМИ", — сказал он в интервью "Кабар".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
14 августа, 18:43
Журналист госагентства упомянул публикации в западных СМИ, в которых утверждается, что в схемах с обходом ограничений в Киргизии якобы может быть замешан молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.
"Если Илан Шор, Илон Маск или кто-то еще хочет приехать в нашу страну и вести бизнес — пусть приезжают. Не нужно делать из этого трагедии. Мы проводим многополярную политику и готовы сотрудничать со всеми. Эта политика не изменится и впредь. Кто бы ни захотел приехать в нашу страну и внести экономический вклад — пусть приезжает", — отметил Жапаров.
По его словам, Бишкек готов к экономическому сотрудничеству со всеми, политическую же сторону будет взвешивать очень тщательно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии
14 августа, 08:31
 
