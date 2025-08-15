https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035422229.html
У Северо-Курильска произошло второе землетрясение
Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.08.2025
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 15 августа в 10.12 (2.12 мск). Эпицентр находился в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 10 километров", - рассказала сейсмолог. По информации Семеновой, подземный толчок силой 2–3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. Ранее Семенова сообщала, что утром в пятницу вблизи Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 15 августа в 10.12 (2.12 мск). Эпицентр находился в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 10 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, подземный толчок силой 2–3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
Ранее Семенова сообщала, что утром в пятницу вблизи Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.