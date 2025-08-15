https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035422229.html

У Северо-Курильска произошло второе землетрясение

У Северо-Курильска произошло второе землетрясение - РИА Новости, 15.08.2025

У Северо-Курильска произошло второе землетрясение

Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T03:19:00+03:00

2025-08-15T03:19:00+03:00

2025-08-15T03:19:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 15 августа в 10.12 (2.12 мск). Эпицентр находился в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 10 километров", - рассказала сейсмолог. По информации Семеновой, подземный толчок силой 2–3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. Ранее Семенова сообщала, что утром в пятницу вблизи Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.

https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035418239.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области