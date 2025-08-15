Рейтинг@Mail.ru
У Северо-Курильска произошло второе землетрясение
03:19 15.08.2025
У Северо-Курильска произошло второе землетрясение
Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 15.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 15 августа в 10.12 (2.12 мск). Эпицентр находился в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 10 километров", - рассказала сейсмолог. По информации Семеновой, подземный толчок силой 2–3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась. Ранее Семенова сообщала, что утром в пятницу вблизи Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
Сейсмограф
Сейсмограф
© Depositphotos.com / albund
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Второе за утро пятницы землетрясение зарегистрировано на северных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 15 августа в 10.12 (2.12 мск). Эпицентр находился в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 10 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, подземный толчок силой 2–3 балла ощутили в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
Ранее Семенова сообщала, что утром в пятницу вблизи Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
