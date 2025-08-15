У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035418239.html

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано утром в пятницу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 15 августа в 08.52 (0.52 мск) с эпицентром в 113 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 19 километров", - рассказала сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до 3 баллов могли ощутить на Парамушире. Тревога цунами не объявлялась.

