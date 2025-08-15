У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5,2

https://ria.ru/20250815/zemletryasenie-2035411777.html
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в ночь на пятницу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 15.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в ночь на пятницу вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в ночь на 15 августа. Эпицентр располагался в 120 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 43 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
