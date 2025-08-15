Рейтинг@Mail.ru
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 15.08.2025 (обновлено: 04:39 15.08.2025)
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского - РИА Новости, 15.08.2025
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского
Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Втроем они (Владимир Зеленский, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. ред.) должны встретиться и договориться. Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все”, —сказал он.При этом, как считает Соскин, сейчас на Украине нет конкурентоспособных кандидатов на пост президента.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
украина
киев
в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского

Соскин заявил, что Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
“Втроем они (Владимир Зеленский, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. ред.) должны встретиться и договориться. Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все”, —сказал он.
При этом, как считает Соскин, сейчас на Украине нет конкурентоспособных кандидатов на пост президента.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
