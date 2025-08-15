https://ria.ru/20250815/zelenskiy-2035417476.html
"Невосполнимые тяжести": в Киеве раскрыли психическое состояние Зеленского
Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T01:53:00+03:00
2025-08-15T01:53:00+03:00
2025-08-15T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зеленский может уйти в отставку из-за ментальных проблем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Втроем они (Владимир Зеленский, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. — Прим. ред.) должны встретиться и договориться. Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все”, —сказал он.При этом, как считает Соскин, сейчас на Украине нет конкурентоспособных кандидатов на пост президента.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, встреча путина и трампа на аляске
