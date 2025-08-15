Рейтинг@Mail.ru
13:22 15.08.2025 (обновлено: 00:16 16.08.2025)
Количество погибших при взрыве в Рязанской области возросло до четырех
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Количество погибших при ЧП в Шиловском районе Рязанской области возросло до четырех, сообщил оперштаб региона.Ранее оперштаб Рязанской области сообщал, что в результате ЧП в Шиловском районе, предварительно, погибли не менее трех человек."К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется. По поручению губернатора оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", — сообщается в Telegram-канале оперштаба.УМВД по Рязанской области в своем Telegram-канале отметило, что на место чрезвычайного происшествия в поселок Лесной Шиловского района для координации действий сотрудников органов внутренних дел выехал временно исполняющий обязанности начальника регионального Управления МВД России полковник полиции Александр Пиваев.
Количество погибших при взрыве в Рязанской области возросло до четырех

Количество погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло до четырех

© МЧС России/TelegramМесто взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области. 16 августа 2025
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области. 16 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© МЧС России/Telegram
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Количество погибших при ЧП в Шиловском районе Рязанской области возросло до четырех, сообщил оперштаб региона.
Ранее оперштаб Рязанской области сообщал, что в результате ЧП в Шиловском районе, предварительно, погибли не менее трех человек.
"К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется. По поручению губернатора оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", — сообщается в Telegram-канале оперштаба.
УМВД по Рязанской области в своем Telegram-канале отметило, что на место чрезвычайного происшествия в поселок Лесной Шиловского района для координации действий сотрудников органов внутренних дел выехал временно исполняющий обязанности начальника регионального Управления МВД России полковник полиции Александр Пиваев.
