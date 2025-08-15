https://ria.ru/20250815/zavod-2035503298.html
Количество погибших при взрыве в Рязанской области возросло до четырех
Количество погибших при взрыве в Рязанской области возросло до четырех
2025-08-15T13:22:00+03:00
2025-08-15T13:22:00+03:00
2025-08-16T00:16:00+03:00
происшествия
шиловский район
рязанская область
павел малков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лесной
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Количество погибших при ЧП в Шиловском районе Рязанской области возросло до четырех, сообщил оперштаб региона.Ранее оперштаб Рязанской области сообщал, что в результате ЧП в Шиловском районе, предварительно, погибли не менее трех человек."К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется. По поручению губернатора оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия", — сообщается в Telegram-канале оперштаба.УМВД по Рязанской области в своем Telegram-канале отметило, что на место чрезвычайного происшествия в поселок Лесной Шиловского района для координации действий сотрудников органов внутренних дел выехал временно исполняющий обязанности начальника регионального Управления МВД России полковник полиции Александр Пиваев.
