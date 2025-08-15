https://ria.ru/20250815/zavod-2035489246.html
В Рязанской области начали проверку после возгорания на предприятии
2025-08-15T12:30:00+03:00
2025-08-15T12:30:00+03:00
2025-08-15T14:15:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
шиловский район
рязанская область
лесной
следственный комитет россии (ск рф)
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Проверка организована по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщило СУСК РФ по региону."Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района Рязанской области", - сообщается в Telegram-канале СУСК.По предварительным данным ведомства, в пятницу в поселке Лесном Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает СУСК.Также проверку по факту возгорания на одном из предприятий Шиловского района организовала прокуратура, "для координации деятельности спецслужб" на место происшествия выехал прокурор области Дмитрий Коданёв, сообщило надзорное ведомство в Telegram-канале.
шиловский район
рязанская область
лесной
