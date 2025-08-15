https://ria.ru/20250815/zavod-2035488335.html
Три человека погибли при взрыве на заводе в Рязанской области
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека погибли и 20 пострадали, по предварительной информации, при взрыве пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли", - сказал собеседник агентства.
