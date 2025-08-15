Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при взрыве на заводе в Рязанской области
12:24 15.08.2025 (обновлено: 12:43 15.08.2025)
Три человека погибли при взрыве на заводе в Рязанской области
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека погибли и 20 пострадали, по предварительной информации, при взрыве пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека погибли и 20 пострадали, по предварительной информации, при взрыве пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области
Вчера, 12:23
 
Рязанская область Происшествия Шиловский район
 
 
