https://ria.ru/20250815/zavod-2035488335.html

Три человека погибли при взрыве на заводе в Рязанской области

2025-08-15T12:24:00+03:00

рязанская область

происшествия

шиловский район

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Три человека погибли и 20 пострадали, по предварительной информации, при взрыве пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, 23 человека пострадали, из них трое погибли", - сказал собеседник агентства.

рязанская область

шиловский район

рязанская область, происшествия, шиловский район