В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв
12:06 15.08.2025 (обновлено: 16:53 15.08.2025)
В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв, есть погибшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется", — говорится в релизе.В регионе создали штаб по ликвидации последствий. По данным МЧС, задействованы 70 человек и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет. На место выехал губернатор Павел Малков.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Рязанской области
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв, есть погибшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
"К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется", — говорится в релизе.
В регионе создали штаб по ликвидации последствий. По данным МЧС, задействованы 70 человек и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет. На место выехал губернатор Павел Малков.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
ПроисшествияРязанская областьШиловский районПавел МалковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
