В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв
2025-08-15T12:06:00+03:00
2025-08-15T12:06:00+03:00
2025-08-15T16:53:00+03:00
происшествия
рязанская область
шиловский район
павел малков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области прогремел взрыв, есть погибшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется", — говорится в релизе.В регионе создали штаб по ликвидации последствий. По данным МЧС, задействованы 70 человек и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировали, угрозы жилому сектору нет. На место выехал губернатор Павел Малков.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
происшествия, рязанская область, шиловский район, павел малков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
