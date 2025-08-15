https://ria.ru/20250815/yakutiya-2035480125.html

В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи

В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 15.08.2025

В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи

Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе

происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе, сообщает республиканское ведомство. Накануне Служба спасения республики сообщила, что из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. "Сегодня, 15 августа, в 16.00 (10.00 мск) из Якутска на поиски пропавшей в Кобяйском районе семьи вылетела группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении. Поиски с 12 августа велись силами родственников. Региональное СУСК добавляет, что по факту безвестного исчезновения семьи проводится процессуальная проверка.

якутск

2025

Новости

