Рейтинг@Mail.ru
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/yakutiya-2035480125.html
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 15.08.2025
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи
Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе, сообщает... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:45:00+03:00
2025-08-15T11:45:00+03:00
происшествия
якутск
полярные авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе, сообщает республиканское ведомство. Накануне Служба спасения республики сообщила, что из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. "Сегодня, 15 августа, в 16.00 (10.00 мск) из Якутска на поиски пропавшей в Кобяйском районе семьи вылетела группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении. Поиски с 12 августа велись силами родственников. Региональное СУСК добавляет, что по факту безвестного исчезновения семьи проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20250807/jakutija-2033835272.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_672:0:2440:1326_1920x0_80_0_0_b6736526edc8307a36f9aa0eecce1836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, полярные авиалинии
Происшествия, Якутск, Полярные авиалинии
В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи

Группа спасателей вылетела на поиски пропавшей семьи из четырех человек в Якутии

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет спасателей
Вертолет спасателей - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе, сообщает республиканское ведомство.
Накануне Служба спасения республики сообщила, что из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках.
"Сегодня, 15 августа, в 16.00 (10.00 мск) из Якутска на поиски пропавшей в Кобяйском районе семьи вылетела группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении.
Поиски с 12 августа велись силами родственников.
Региональное СУСК добавляет, что по факту безвестного исчезновения семьи проводится процессуальная проверка.
Тоннель в шахте - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Якутии погиб работник шахты
7 августа, 03:33
 
ПроисшествияЯкутскПолярные авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала