В Якутии спасатели вылетели на поиски пропавшей семьи

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний" вылетела на поиски семьи из четырех человек, пропавшей в Кобяйском районе, сообщает республиканское ведомство. Накануне Служба спасения республики сообщила, что из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. "Сегодня, 15 августа, в 16.00 (10.00 мск) из Якутска на поиски пропавшей в Кобяйском районе семьи вылетела группа спасателей Службы спасения Якутии на вертолете "Полярных авиалиний", - говорится в сообщении. Поиски с 12 августа велись силами родственников. Региональное СУСК добавляет, что по факту безвестного исчезновения семьи проводится процессуальная проверка.
