ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона - РИА Новости, 15.08.2025
19:24 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vtb-2035617372.html
ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. Странами-участницами являлись Белорусия, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа организована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Она направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ принимает активное участие в "Новом поколении" ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией. В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов. Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска банка ВТБ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Странами-участницами являлись Белорусия, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Программа организована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Она направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
ВТБ принимает активное участие в "Новом поколении" ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.
В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.
Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
 
 
 
