https://ria.ru/20250815/vtb-2035617372.html
ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона
ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона - РИА Новости, 15.08.2025
ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона
В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:24:00+03:00
2025-08-15T19:24:00+03:00
2025-08-15T19:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. Странами-участницами являлись Белорусия, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа организована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Она направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ принимает активное участие в "Новом поколении" ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией. В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов. Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона
В банке ВТБ состоялась встреча с представителями финразведки евразийских стран
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Странами-участницами являлись Белорусия, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Программа организована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Она направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
ВТБ принимает активное участие в "Новом поколении" ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.
В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.
Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.