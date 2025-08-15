https://ria.ru/20250815/vtb-2035617372.html

ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона

ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона - РИА Новости, 15.08.2025

ВТБ провел встречу с представителями финразведки стран Евразийского региона

В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В рамках программы "Новое поколение 2025" в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. Странами-участницами являлись Белорусия, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа организована Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. Она направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных "антиотмывочных" систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ принимает активное участие в "Новом поколении" ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией. В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов. Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.

Новости

