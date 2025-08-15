https://ria.ru/20250815/vsu-2035622132.html

Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ

Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025

Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ

Российская компания ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", производящая "Роллтон" и BigBon, не причастна к финансированию ВСУ, готова к проверкам и предоставлению всей... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:02:00+03:00

2025-08-15T20:02:00+03:00

2025-08-15T20:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская компания ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", производящая "Роллтон" и BigBon, не причастна к финансированию ВСУ, готова к проверкам и предоставлению всей необходимой документации уполномоченным органам, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Telegram-канал Mash ранее в пятницу написал, что "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" хочет проверить Mareven Food Holdings Limited на факт финансирования ВСУ. При этом отмечалось, что у этой международной компании есть "дочки" в разных странах, в том числе отдельные на Украине и в России. "Компания "Маревен Фуд Сэнтрал" категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Наша компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, имеет статус системообразующего предприятия", - отметили в пресс-службе. "Маревен Фуд Сэнтрал" также сообщила, что направила в адрес инициаторов заявлений официальный запрос с просьбой предоставить факты. "Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации. Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности", - заключили в компании.

https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вооруженные силы украины