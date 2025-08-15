https://ria.ru/20250815/vsu-2035622132.html
Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ
Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025
Производитель "Роллтона" заявил о непричастности к финансированию ВСУ
Российская компания ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", производящая "Роллтон" и BigBon, не причастна к финансированию ВСУ, готова к проверкам и предоставлению всей... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская компания ООО "Маревен Фуд Сэнтрал", производящая "Роллтон" и BigBon, не причастна к финансированию ВСУ, готова к проверкам и предоставлению всей необходимой документации уполномоченным органам, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Telegram-канал Mash ранее в пятницу написал, что "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" хочет проверить Mareven Food Holdings Limited на факт финансирования ВСУ. При этом отмечалось, что у этой международной компании есть "дочки" в разных странах, в том числе отдельные на Украине и в России. "Компания "Маревен Фуд Сэнтрал" категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Наша компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, имеет статус системообразующего предприятия", - отметили в пресс-службе. "Маревен Фуд Сэнтрал" также сообщила, что направила в адрес инициаторов заявлений официальный запрос с просьбой предоставить факты. "Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации. Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности", - заключили в компании.
