Рейтинг@Mail.ru
В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vsu-2035617170.html
В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию
В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию - РИА Новости, 15.08.2025
В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию
Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске, в результате чего электроснабжение нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:21:00+03:00
2025-08-15T19:21:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7685bcd7f0e2a167b061703d87f2ce01.jpg
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске, в результате чего электроснабжение нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. "Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме! Благодарю наших энергетиков за работу", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c806aa91d9d5993ab460c2c1fde418d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию

Хинштейн: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, нарушено электроснабжение

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске, в результате чего электроснабжение нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения.
"Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме! Благодарю наших энергетиков за работу", - добавил врио губернатора региона.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
8 июня, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала