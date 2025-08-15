https://ria.ru/20250815/vsu-2035617170.html

В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию

В Курской области ВСУ атаковали электроподстанцию

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в курском Рыльске, в результате чего электроснабжение нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию "Рыльск 110кВ" в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Уточняется, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. "Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме! Благодарю наших энергетиков за работу", - добавил врио губернатора региона.

