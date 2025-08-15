Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ не выдает тела погибших военных родственникам - РИА Новости, 15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 15.08.2025
Командование ВСУ не выдает тела погибших военных родственникам
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ в Сумской области не выдает тела погибших украинских военных их родственникам, желая скрыть масштабы потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование в Сумской области не выдает тела погибших родственникам и скрывают потери даже, если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале. По показаниям пленных, такое распоряжение получено из вышестоящего штаба", - сказал собеседник агентства.
в мире, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ в Сумской области не выдает тела погибших украинских военных их родственникам, желая скрыть масштабы потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование в Сумской области не выдает тела погибших родственникам и скрывают потери даже, если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале. По показаниям пленных, такое распоряжение получено из вышестоящего штаба", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
