Командование ВСУ не выдает тела погибших военных родственникам

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командование ВСУ в Сумской области не выдает тела погибших украинских военных их родственникам, желая скрыть масштабы потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование в Сумской области не выдает тела погибших родственникам и скрывают потери даже, если солдат ВСУ скончался в полевом госпитале. По показаниям пленных, такое распоряжение получено из вышестоящего штаба", - сказал собеседник агентства.

