Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске

Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости. Первое рукопожатие состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Трамп первым протянул руку российскому президенту. В ходе рукопожатия лидеры обменялись несколькими репликами, похлопали друг друга по плечу. Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, подготовленном для лидеров, с надписью "Аляска 2025". Президенты стояли перед представителями СМИ, продолжали диалог на "ногах" и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие продлилось около четырех секунд. Трамп известен своей необычной манерой рукопожатия, он тянет руку собеседника к себе. Но при встрече с Путиным этого не произошло. Президенты РФ и США начали переговоры на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

