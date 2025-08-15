Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске
22:56 15.08.2025
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Первое рукопожатие состоялось на летном поле в Анкоридже, оно продлилось 11 секунд. Трамп первым протянул руку российскому президенту. В ходе рукопожатия лидеры обменялись несколькими репликами, похлопали друг друга по плечу.
Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, подготовленном для лидеров, с надписью "Аляска 2025". Президенты стояли перед представителями СМИ, продолжали диалог на "ногах" и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие продлилось около четырех секунд.
Трамп известен своей необычной манерой рукопожатия, он тянет руку собеседника к себе. Но при встрече с Путиным этого не произошло.
Президенты РФ и США начали переговоры на Аляске. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп на переговорах общаются через переводчиков
Вчера, 22:34
 
