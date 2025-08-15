https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035648476.html

Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров

Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров - РИА Новости, 15.08.2025

Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе, передает корреспондент... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:38:00+03:00

2025-08-15T22:38:00+03:00

2025-08-15T23:01:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035652620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27ca4270d411c9b5b1b7599a38d23480.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/putin-2035647120.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало двусторонней встречи Путина и Трампа Начало двусторонней встречи Путина и Трампа 2025-08-15T22:38 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске