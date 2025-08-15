Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров
22:38 15.08.2025 (обновлено: 23:01 15.08.2025)
Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
