Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/putin-2035647120.html
