Дмитриев ждет скорого начала саммита России и США
Дмитриев ждет скорого начала саммита России и США - РИА Новости, 15.08.2025
Дмитриев ждет скорого начала саммита России и США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своем...
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото зала переговоров, где состоится саммит РФ-США."Скоро", - написал Дмитриев.На стене на напротив стола переговоров расположены флаги двух государств и надпись на английском языке Pursing peace, что переводится как "Стремление к миру".Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны начаться в 22.30 мск. Дмитриев входит в состав официальной делегации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
