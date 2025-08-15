Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев ждет скорого начала саммита России и США - РИА Новости, 15.08.2025
21:33 15.08.2025 (обновлено: 21:52 15.08.2025)
Дмитриев ждет скорого начала саммита России и США
2025-08-15T21:33:00+03:00
2025-08-15T21:52:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
кирилл дмитриев
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото зала переговоров, где состоится саммит РФ-США."Скоро", - написал Дмитриев.На стене на напротив стола переговоров расположены флаги двух государств и надпись на английском языке Pursing peace, что переводится как "Стремление к миру".Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны начаться в 22.30 мск. Дмитриев входит в состав официальной делегации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
встреча путина и трампа на аляске, кирилл дмитриев, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Кирилл Дмитриев, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото зала переговоров, где состоится саммит РФ-США.
"Скоро", - написал Дмитриев.
На стене на напротив стола переговоров расположены флаги двух государств и надпись на английском языке Pursing peace, что переводится как "Стремление к миру".
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны начаться в 22.30 мск. Дмитриев входит в состав официальной делегации РФ
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Встреча Путина и Трампа на АляскеКирилл ДмитриевРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
