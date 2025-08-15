https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035607784.html
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что у него "боевое" настроение перед переговорами лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Боевое!" - сказал Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа
