Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 15.08.2025 (обновлено: 18:41 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035607784.html
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T18:29:00+03:00
2025-08-15T18:41:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035609601_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49ec88bdb1dd6f00b546968cc92a4f8d.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что у него "боевое" настроение перед переговорами лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Боевое!" - сказал Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кирилл Дмитриев о настроении перед переговорами
❗️ Мы занимаемся восстановлением отношений России и США, а не только экономикой, сообщил Кирилл Дмитриев РИА Новости. Настроение перед переговорами Путина и Трампа - "боевое", отметил он. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T18:29
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035609601_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28b8d1aa71e564c366a7272b15394422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал о настроении перед встречей Путина и Трампа

Дмитриев заявил о "боевом" настроении перед переговорами Путина и Трампа

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что у него "боевое" настроение перед переговорами лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Боевое!" - сказал Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеРоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала