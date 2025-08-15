https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035517995.html

Эксперт рассказал об ожиданиях Таиланда от саммита Путина и Трампа

Эксперт рассказал об ожиданиях Таиланда от саммита Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт рассказал об ожиданиях Таиланда от саммита Путина и Трампа

Многие в Таиланде с нетерпением ждут результатов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, многие тайцы надеются на скорое... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:18:00+03:00

2025-08-15T14:18:00+03:00

2025-08-15T14:18:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

таиланд

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Многие в Таиланде с нетерпением ждут результатов саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, многие тайцы надеются на скорое разрешение конфликта на Украине, нормализацию отношений РФ и США и снятие с России экономических и финансовых санкций, сказал РИА Новости в пятницу известный таиландский политик, политолог и международный обозреватель СМИ Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. "В последние дни очень многие в Таиланде пишут в социальных сетях комментарии к постам о предстоящем сегодня саммите, и большинство комментирующих выражают искреннюю поддержку России и президенту Владимиру Путину", - сказал эксперт, добавив, что с момента объявления о саммите каждый день увеличивается количество подписчиков на каналы, блоги и страницы в интернете и соцсетях, которые ведут он сам и другие инфлюэнсеры, известные своими связями с Россией и симпатиями к России и россиянам. "Мы наблюдаем сейчас очень интересную тенденцию: количество постов и комментов в пользу России и Владимира Путина растет постоянно, в то время как поддержка президента Украины Владимира Зеленского в Таиланде стабильно падает", - сказал Минг-Ручиралай. "Для многих именно Зеленский сейчас тот человек, который препятствует разрешению украинского кризиса", - добавил он, подчеркнув, что имя Владимира Путина, напротив, связано у тайцев с положительными эмоциями и надеждами. "Имя Владимира Владимировича Путина для многих тайцев прочно связано с БРИКС, с ШОС, с созданием нового миропорядка, такого, в котором учитываются интересы большинства населения мира. Именно в год председательства России Таиланд стал страной-партнером БРИКС", - сказал эксперт, выпускник аспирантуры МГУ имени М.В. Ломоносова 1997 года. Он также отметил, что тайцам импонирует то, что Россия умеет дружить и является прекрасным товарищем и партнером как в политике, так и в экономических отношениях. Минг-Ручиралай подчеркнул важность того, что не только на Глобальном Юге, но и в Европе начали понимать то, о чем Россия говорила годами. "Недавние слова президента Польши Кароля Навроцкого о нацистской символике на Украине говорят о том, что в Польше уже не только понимают, но и озвучивают, и готовятся принимать строгие меры по предотвращению распространения идеологии нацизма, укоренившейся на Украине. Можно надеяться, что сейчас это понимают и в США", - сказал эксперт. Он также выразил надежду на то, что во время саммита президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся о нормализации отношений между Россией и США. "Когда мировые державы поддерживают друг с другом нормальные взаимовыгодные отношения, это полезно и выгодно для всех, считают в Таиланде", - сказал Минг-Ручиралай. Он добавил, что улучшение отношений между Россией и США должно предполагать снятие с России финансовых и экономических санкций. "День, когда с России будут сняты санкции, станет важным днем для Таиланда. Мы сможем опять торговать друг с другом нормально, без ограничений, а российским туристам больше не придется изощряться в поиске небанковских способов перевода рублей в России в баты в Таиланде", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035465920.html

https://ria.ru/20250815/tramp-2035487728.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

https://ria.ru/20250815/tramp-2035514757.html

таиланд

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, таиланд, россия, владимир путин, сша, дональд трамп