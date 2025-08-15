Рейтинг@Mail.ru
15.08.2025

Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями, пишет NBC
12:17 15.08.2025 (обновлено: 12:29 15.08.2025)
Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями, пишет NBC
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома."По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - сообщает телеканал.Официальные лица подчеркнули, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Президенты РФ и США 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у вывески военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
"По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - сообщает телеканал.
Официальные лица подчеркнули, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.
Президенты РФ и США 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
В мире, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп
 
 
