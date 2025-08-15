https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035487255.html
Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями, пишет NBC
в мире
аляска
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома."По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера", - сообщает телеканал.Официальные лица подчеркнули, что точные детали встречи находятся на стадии согласования.Президенты РФ и США 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
