В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к изменению мирового порядка, пишет индийское издание The Print. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к изменению мирового порядка, пишет индийское издание The Print."Встреча президентов США и России <…>, пожалуй, является одной из самых ожидаемых. Ее последствия будут иметь огромное значение не только для отношений между США и Россией и для будущего Украины, но и для всего трансатлантического миропорядка в целом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, новость о саммите на Аляске вызвала тревогу не только в Киеве, но и в Европе. Кроме того, принятие американским лидером условий Москвы для разрешения конфликта на Украине может вызвать каскадный эффект для мирового порядка.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

