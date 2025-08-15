https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035472988.html
В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа
В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа
Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к изменению мирового порядка, пишет индийское издание The Print. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:10:00+03:00
2025-08-15T11:10:00+03:00
2025-08-15T11:10:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
европа
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к изменению мирового порядка, пишет индийское издание The Print."Встреча президентов США и России <…>, пожалуй, является одной из самых ожидаемых. Ее последствия будут иметь огромное значение не только для отношений между США и Россией и для будущего Украины, но и для всего трансатлантического миропорядка в целом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, новость о саммите на Аляске вызвала тревогу не только в Киеве, но и в Европе. Кроме того, принятие американским лидером условий Москвы для разрешения конфликта на Украине может вызвать каскадный эффект для мирового порядка.Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035440898.html
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035448392.html
россия
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, европа, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Индии выступили с громким заявлением в преддверии встречи Путина и Трампа
Print: встреча Путина и Трампа может привести к изменению мирового порядка