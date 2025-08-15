https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035449269.html
Степашин предположил, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
Степашин предположил, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Степашин предположил, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет откровенным и честным разговором, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет откровенным и честным разговором, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Я думаю, эта встреча будет откровенным и честным разговором", - сказал он. Экс-премьер отметил, что обмануть Путина не удастся. "Один раз нас уже обманули так называемыми минскими соглашениями. Я думаю, и наш президент, и Россия сделали выводы, в том числе из обмана европейцев", - сказал Степашин Он добавил, что итогов встречи все будут ждать с нетерпением. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
